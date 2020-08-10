ЦИК Беларуси назвал явку избирателей и лидера гонки

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Ракурс

Явка на выборах президента Беларуси, как рассчитывает Центральная избирательная комиссия соседней страны, составит не менее 80%. На избирательных участках, которые уже передали данные, продолжает лидировать действующий президент Александр Лукашенко.

Об этом заявила глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает белорусская служба «Радыё Свабода».

Это еще не окончательно, потому что Минск будет уточняться, но это мало что изменит, будет свыше 80%, — сказала Ермошина.

По ее словам, Лукашенко поддержали почти 67%, за Тихановскую проголосовали — почти 15%. Вариант «против всех» вышел на третье место с результатом в 8,5%.

Что касается лидерства, отчитались несколько городов и районов по многим регионам. В Минске — это Ленинский район без иностранных участков, которые к нему прикреплены. Они должны отчитаться до 15.00. В Ленинском районе явка составила свыше 64%. За Лукашенко проголосовало почти 67%, за Тихановскую — почти 15%, и на третьем месте — против всех — 8,5%, — сообщила глава ЦИК Беларуси.

Вместе с тем, явка в четырех районах Брестской области составила 95,7%. Там Лукашенко набрал почти 79,6%, а Тихановская только 3,8%. Еще в нескольких районах, как отметила Ермошина, действующего президента поддержали не менее 90% избирателей.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. За главный пост в стране боролись Александр Лукашенко, Светлана Тихановська, Анна Конопацька, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень. В белорусском ЦИК заявили, что явка по состоянию на 16.00 составила 73,4%, а значит выборы состоялись. По данным экзит-пола, на выборах президента Белоруссии победил Лукашенко. Ночью в Минске начались столкновения протестующих с силовиками и массовые задержания.