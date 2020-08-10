Столкновения с ОМОН в Беларуси попали на видео — не менее 120 задержанных

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Протесты в Минске и других городах соседней страны с призывом «Жыве Беларусь» состоялись 9 августа после объявления результатов экзитпола на выборах президента, которые засвидетельствовали победу Александра Лукашенко.

Известно по меньшей мере о 120 задержанных силовиками участников протестов в разных населенных пунктах Беларуси, сообщает правозащитный центр «Вясна» в Телеграмм.

Кроме этого, свыше 50 человек получили ранения в результате обстрела милицией протестующих резиновыми пулями. 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, четыре — в реанимации. Как рассказал редактор издания NEXTA, также известно о 50 пострадавших только в Минске.

Всего, помимо столицы Беларуси, в день выборов протесты прошли еще в восьми городах — Лиде, Барановичах, Бресте, Гродно, Жодино, Жлобине, Пинске и Кобрине.

Кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская в ночь на 10 августа попросила своих избирателей не отвечать на провокации.

Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать, — обратилась Тихановская к милиции.

В Барановичах (175-тысячный город на западе Беларуси) ОМОН использовал против демонстрантов светошумовые гранаты. Однако впоследствии силовики были вынуждены убегать от участников акции. Во многих городах произошли драки с милиционерами, которые применяли слезоточивый газ.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. За главный пост в стране боролись Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Анна Конопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень. В белорусском ЦИК заявили, что явка по состоянию на 16.00 составила 73,4%, а значит выборы состоялись. По данным экзит-пола, на выборах президента Беларуси победил Лукашенко. Ночью в Минске начались столкновения протестующих с силовиками и массовые задержания.