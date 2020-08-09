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Александр Лукашенко. Фото: Газета.ру
Лукашенко победил на выборах в Беларуси — экзитполhttps://racurs.ua/n142252-lukashenko-pobedil-na-vyborah-v-belarusi-ekzitpol.htmlРакурс
Выборы в Беларуси закончились победой действующего президента Александра Лукашенко. По данным национального экзитпола, за него отдали свои голоса 79,7% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 6,8%.
Об этом стало известно из данных национального экзитпол, которые приводит государственное агентство «БЕЛТА».
Сообщается, что экзитпол проводился молодежной лабораторией социологических исследований РСОО «БКМО» по заказу национального представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Республике Беларусь.
Так, опрос избирателей проводился на 320 участках. Интервьюеры предлагали гражданам Беларуси пройти анонимный опрос и ответить, за кого они отдали свой голос.
На вопрос ответили 67,6%, а отказались отвечать 32,4%. Всего было опрошено 12 тыс. 340 человек.
Согласно результатам опроса, кандидаты показали следующие результаты:
- Александр Лукашенко 79,7%;
- Светлана Тихановская 6,8%;
- Анна Канопацкая 2,3%;
- Андрей Дмитриев 1,1%;
- Сергей Черечень 0,9%.
Против всех кандидатов проголосовали 9,2% избирателей.
Напомним, ранее мы сообщали, что выборы в Беларуси проходили с массовыми задержаниями и кибератакой на правительственные ресурсы. По данным на 16.00 9 августа явка составила 73,4%.
Голосование сопровождалось задержаниями оппозиционных активистов и журналистов. В частности, за последние сутки задержаны несколько сотрудников штаба одного из кандидатов Светланы Тихановской и три журналиста российского телеканала «Дождь». В Минск были стянуты военные и полицейские со спецтехникой, центр столицы Беларуси перекрыли.
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