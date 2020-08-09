Александр Лукашенко. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/n142252-lukashenko-pobedil-na-vyborah-v-belarusi-ekzitpol.html

Ракурс

Выборы в Беларуси закончились победой действующего президента Александра Лукашенко. По данным национального экзитпола, за него отдали свои голоса 79,7% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 6,8%.

Об этом стало известно из данных национального экзитпол, которые приводит государственное агентство «БЕЛТА».

Сообщается, что экзитпол проводился молодежной лабораторией социологических исследований РСОО «БКМО» по заказу национального представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Республике Беларусь.

Так, опрос избирателей проводился на 320 участках. Интервьюеры предлагали гражданам Беларуси пройти анонимный опрос и ответить, за кого они отдали свой голос.

На вопрос ответили 67,6%, а отказались отвечать 32,4%. Всего было опрошено 12 тыс. 340 человек.

Согласно результатам опроса, кандидаты показали следующие результаты:

Александр Лукашенко 79,7%;

Светлана Тихановская 6,8%;

Анна Канопацкая 2,3%;

Андрей Дмитриев 1,1%;

Сергей Черечень 0,9%.

Против всех кандидатов проголосовали 9,2% избирателей.

Напомним, ранее мы сообщали, что выборы в Беларуси проходили с массовыми задержаниями и кибератакой на правительственные ресурсы. По данным на 16.00 9 августа явка составила 73,4%.

Голосование сопровождалось задержаниями оппозиционных активистов и журналистов. В частности, за последние сутки задержаны несколько сотрудников штаба одного из кандидатов Светланы Тихановской и три журналиста российского телеканала «Дождь». В Минск были стянуты военные и полицейские со спецтехникой, центр столицы Беларуси перекрыли.