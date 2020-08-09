Выборы в Беларуси. Фото: РБК

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Выборы в Беларуси, сегодня, 9 августа, проходят с массовыми задержаниями и кибератакой на правительственные порталы.

По данным на 16.00 явка составила 73,4%. Об этом сообщает заместитель главы ЦИК Беларуси Вадим Ипатов, передает TUT.by.





Еще в 12.00 глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина объявила, что явка на выборы президента Беларуси превышает 50%. Такой показатель позволяет считать выборы действительными.

Голосование сопровождается задержаниями оппозиционных активистов и журналистов. В частности, за последние сутки задержаны несколько сотрудников штаба одного из кандидатов Светланы Тихановской и трое журналистов российского телеканала «Дождь».





Отмечается, что в Минске созвали военных и полицейских со спецтехникой, центр столицы Беларуси пока перекрыт.

Напомним, утром жители Беларуси начали массово жаловаться на плохую работу интернета по всей стране. В частности, они сообщали, что YouTube и сервисы Google отказываются работать. В правительстве Беларуси сообщили, что перебои в работе интернета связанны с кибератакой на правительственные порталы.