Привезли коронавирус из Египта 11 моряков, их госпитализировали

Судно PATERA. Фото: Думская

https://racurs.ua/n142248-privezli-koronavirus-iz-egipta-11-moryakov-ih-gospitalizirovali.html

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Коронавирус в Украине набирает обороты. В Одессе госпитализировали с диагнозом «коронавирус» 11 моряков с греческого судна PATARA, которое прибыло из египетского порта Эль-Дехейла в порт «Южный».

Всего экипаж корабля состоит из 22 моряков. Об этом рассказали в Администрации морских портов Украины.

Сообщается, что судно отшвартовали для прохождения карантинной стоянки, а экипажу сделали тесты на коронавирус. Результаты оказались положительными — почти половина моряков оказались инфицированными.

Здоровую часть экипажа планируют протестировать на антитела, которые могли появиться после успешного выздоровления.

Сейчас у судна установили круглосуточную охрану, которая будет следить за тем, чтобы на борт не попали посторонние лица, а члены экипажа оставались изолированными.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирусную болезнь COVID-19 в Вооруженных силах Украины (ВСУ) обнаружили у 11 человек. Трех человек госпитализированы, остальные лечатся под контролем врачей на самоизоляции.