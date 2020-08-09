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Ракурс
Судно PATERA. Фото: Думская

Привезли коронавирус из Египта 11 моряков, их госпитализировали

9 авг 2020, 18:43
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Коронавирус в Украине набирает обороты. В Одессе госпитализировали с диагнозом «коронавирус» 11 моряков с греческого судна PATARA, которое прибыло из египетского порта Эль-Дехейла в порт «Южный».

Всего экипаж корабля состоит из 22 моряков. Об этом рассказали в Администрации морских портов Украины.

Сообщается, что судно отшвартовали для прохождения карантинной стоянки, а экипажу сделали тесты на коронавирус. Результаты оказались положительными — почти половина моряков оказались инфицированными.

Здоровую часть экипажа планируют протестировать на антитела, которые могли появиться после успешного выздоровления.


Сейчас у судна установили круглосуточную охрану, которая будет следить за тем, чтобы на борт не попали посторонние лица, а члены экипажа оставались изолированными.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирусную болезнь COVID-19 в Вооруженных силах Украины (ВСУ) обнаружили у 11 человек. Трех человек госпитализированы, остальные лечатся под контролем врачей на самоизоляции.

Источник: Ракурс


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