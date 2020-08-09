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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Минобороны Украины

Коронавирус в ВСУ обнаружили у еще 11 человек, скончался один из больных

9 авг 2020, 14:32
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Коронавирусную болезнь COVID-19 в Вооруженных силах Украины (ВСУ) обнаружили у еще 11 человек.

В настоящее время на коронавирус в ВСУ болеют 305 человек, еще 795 человек находятся на самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

Трое из больных, у которых за сутки обнаружили COVID-19, госпитализированы, остальные лечатся под медицинским наблюдением на самоизоляции. Отмечается, что состояние госпитализированных удовлетворительное.

Также зафиксирован один летальный случай — в Житомирской области умерла сотрудница ВСУ, у которой коронавирус обнаружили в июле.

С 24 июля она находилась на амбулаторном лечении. В связи с ухудшением состояния здоровья ее 2 августа госпитализировали в Житомирскую Центральную городскую больницу № 1, где 3 августа подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Больная умерла сегодня, 9 августа, утром.


Всего коронавирус в ВСУ унес жизни уже шести больных.

Напомним, коронавирус обнаружили у исполняющего обязанности мэра Луцка Григория Пустовита. Чиновник со 2 августа находится на самоизоляции.

Источник: Ракурс


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