В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Міноборони України

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Коронавірусну хворобу COVID-19 у Збройних силах України (ЗСУ) виявили у ще 11 осіб.

Наразі на коронавірус у ЗСУ хворіють 305 осіб, ще 795 осіб перебувають на самоізоляцїі. Про це повідомляє прес-служба Командування Медичних сил ЗСУ.

Трьох із осіб, в яких за добу виявили COVID-19, госпіталізували, решта лікуються під медичним наглядом на самоізоляції. Зазначається, що стан госпіталізованих задовільний.

Також зафіксовано один летальний випадок — у Житомирській області померла працівниця ЗСУ, в якої коронавірус виявили в липні.

З 24 липня вона перебувала на амбулаторному лікуванні. У зв’язку з погіршенням стану здоров’я її 2 серпня госпіталізували до Житомирської Центральної міської лікарні № 1, де 3 серпня підключили до апарату штучної вентиляції легень. Хвора померла сьогодні, 9 серпня, вранці.

Всього коронавірус у ЗСУ забрав життя вже шести хворих.

Нагадаємо, коронавірус виявили у виконувача обов’язків мера Луцька Григорія Пустовіта. Чиновник з 2 серпня перебуває на самоізоляції.