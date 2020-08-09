Григорій Пустовіт, фото: «12 канал»

https://racurs.ua/ua/n142239-koronavirus-vyyavyly-u-vykonuvacha-obov-yazkiv-mera-lucka.html

Ракурс

Коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у виконувача обов’язків мера Луцька Григорія Пустовіта.

З 2 серпня чиновник перебуває на самоізоляції. Про це Пустовіт повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Пустовіт зазначив, що не знає, коли саме інфікувався. На його думку, найбільш ймовірно, що COVID-19 він підчепив під час пікетування міської ради підприємцями одного з ринків міста.

Разом з тим нікого не хочу звинувачувати. Раз захворів, винен сам, — зазначив чиновник.

Водночас Пустовіт закликав не зловживати його хворобою та не пов’язувати її з позицією влади міста, котра нещодавно виступила проти віднесення Луцька до «червоної» зони за рівнем епідемічної небезпеки.

Я, до прикладу, протягом останніх трьох тижнів громадським транспортом не користувався, який комусь так хотілося зупинити, — наголосив він.

Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій нещодавно віднесла Луцьк та Тернопіль до «червоної» зони. У меріях обох міст виступили проти цього рішення, заявивши, що воно є необґрунтованим. Згодом ці облцентри виключили із «червоної» зони.