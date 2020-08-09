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Ракурс
Леонель Мессі, фото: Кирило Венедіктов

«Антикоронавірусний матрац» придбав форвард «Барселони» Мессі

9 сер 2020, 12:58
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Леонель Мессі, нападник іспанського футбольного клубу «Барселона» та збірної Аргентини, придбав «антикоронавірусний матрац».

Такі матраци виготовляє одна з іспанських компаній, вони нібито можуть нейтралізувати коронавірус на 99,84%, повідомляє видання Mundo Deportivo.

У тканині таких матраців є наночастинки, котрі, як очікується, мають нейтралізувати будь-який вірус протягом максимум чотирьох годин. Таким чином, ці «нанотехнологічні» матраци покликані запобігати передачі вірусу між людьми шляхом використання одного й того ж ліжка.

Крім того, залежно від моделі цих матраців, у них є додаткові функції, такі як система вібрації та теплового масажу на стопах, покликані покращити сон.


Зазначається, що Мессі задоволений покупкою і придбав такі матраци для всіх ліжок свого будинку.

Нагадаємо, у 2019 році Мессі став володарем «Золотого м’яча».


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