«Антикоронавирусный матрас» купил форвард «Барселоны» Мессиhttps://racurs.ua/n142238-antikoronavirusniy-matras-kupil-forvard-barselony-messi.htmlРакурс
Леонель Месси, нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» и сборной Аргентины, приобрел «антикоронавирусный матрас».
Такие матрасы производит одна из испанских компаний, они якобы могут нейтрализовать коронавирус на 99,84%, сообщает издание Mundo Deportivo.
В ткани таких матрасов есть наночастицы, которые, как ожидается, должны нейтрализовать любой вирус в течение максимум четырех часов. Таким образом, эти «нанотехнологические» матрасы призваны предотвращать передачу вируса между людьми путем использования одной и той же кровати.
Кроме того, в зависимости от модели этих матрасов, у них есть дополнительные функции, такие как система вибрации и теплового массажа на стопах, призванные улучшить сон.
Отмечается, что Месси доволен покупкой и приобрел такие матрасы для всех кроватей своего дома.
Напомним, в 2019 году Месси стал обладателем «Золотого мяча».