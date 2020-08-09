Леонель Месси, фото: Кирилл Венедиктов

https://racurs.ua/n142238-antikoronavirusniy-matras-kupil-forvard-barselony-messi.html

Ракурс

Леонель Месси, нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» и сборной Аргентины, приобрел «антикоронавирусный матрас».

Такие матрасы производит одна из испанских компаний, они якобы могут нейтрализовать коронавирус на 99,84%, сообщает издание Mundo Deportivo.

В ткани таких матрасов есть наночастицы, которые, как ожидается, должны нейтрализовать любой вирус в течение максимум четырех часов. Таким образом, эти «нанотехнологические» матрасы призваны предотвращать передачу вируса между людьми путем использования одной и той же кровати.

Кроме того, в зависимости от модели этих матрасов, у них есть дополнительные функции, такие как система вибрации и теплового массажа на стопах, призванные улучшить сон.

Отмечается, что Месси доволен покупкой и приобрел такие матрасы для всех кроватей своего дома.

Напомним, в 2019 году Месси стал обладателем «Золотого мяча».