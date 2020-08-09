Взрывное устройство обезвредили в центре Киева, фото: пресс-служба полиции Киева

https://racurs.ua/n142237-v-centre-kieva-obnarujili-vzryvnoe-ustroystvo-foto.html

Ракурс

Взрывное устройство обезвредили в Печерском районе Киева на улице Большой Васильковской.

Пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что это самодельное взрывное устройство было расположено возле одного из офисных помещений. Сообщение об опасной находке поступило в полицию от охранников.

Специалисты взрывотехнической службы, прибывшие на место инцидента, обезвредили устройство.

Сейчас собираются материалы для открытия уголовного производства по данному инциденту и установления причастных лиц.

Напомним, в Харькове в феврале в урне возле торгово-развлекательного центра «Французский бульвар» охранники этого заведения обнаружили самодельное взрывное устройство. Опасный предмет изъяли взрывотехники.