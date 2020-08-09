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Взрывное устройство обезвредили в центре Киева, фото: пресс-служба полиции Киева

В центре Киева обнаружили взрывное устройство (ФОТО)

9 авг 2020, 12:27
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Взрывное устройство обезвредили в Печерском районе Киева на улице Большой Васильковской.

Пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что это самодельное взрывное устройство было расположено возле одного из офисных помещений. Сообщение об опасной находке поступило в полицию от охранников.

Специалисты взрывотехнической службы, прибывшие на место инцидента, обезвредили устройство.

Сейчас собираются материалы для открытия уголовного производства по данному инциденту и установления причастных лиц.


Взрывное устройство обезвредили в центре Киева, фото: пресс-служба полиции Киева

Напомним, в Харькове в феврале в урне возле торгово-развлекательного центра «Французский бульвар» охранники этого заведения обнаружили самодельное взрывное устройство. Опасный предмет изъяли взрывотехники.

Источник: Ракурс


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