Вибуховий пристрій знешкодили в центрі Києва, фото: прес-служба поліції Києва

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Ракурс

Вибуховий пристрій знешкодили в Печерському районі Києва на вулиці Великій Васильківській.

Постраждалих немає. Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

Зазначається, що цей саморобний вибуховий пристрій був розташований біля одного з офісних приміщень. Повідомлення про небезпечну знахідку надійшло до поліції від охоронців.

Фахівці вибухотехнічної служби, які прибули на місце інциденту, знешкодили пристрій.

Наразі збираються матеріали для відкриття кримінального провадження за цим інцидентом та встановлення причетних осіб.

Нагадаємо, у Харкові в лютому в урні біля торговельно-розважального центру «Французький бульвар» охоронці цього закладу виявили саморобний вибуховий пристрій. Небезпечний предмет вилучили вибухотехніки.