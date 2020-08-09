Григорий Пустовит, фото: «12 канал»

https://racurs.ua/n142239-koronavirus-obnarujili-u-ispolnyauschego-obyazannosti-mera-lucka.html

Ракурс

Коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у исполняющего обязанности мэра Луцка Григория Пустовита.

Со 2 августа чиновник находится на самоизоляции. Об этом Пустовит сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Пустовит отметил, что не знает, когда именно заразился. По его мнению, наиболее вероятно, что COVID-19 он подцепил во время пикетирования городского совета предпринимателями одного из рынков города.

Вместе с тем никого не хочу обвинять. Раз заболел, виноват сам, — отметил чиновник.

В то же время Пустовит призвал не злоупотреблять его болезнью и не связывать ее с позицией властей города, которые недавно выступили против отнесения Луцка в «красную» зону по уровню эпидемической опасности.

Я, к примеру, в течение последних трех недель общественным транспортом не пользовался, который кому-то так хотелось остановить, — подчеркнул он.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций недавно отнесла Луцк и Тернополь в «красную» зону. В мэриях обоих городов выступили против этого решения, заявив, что оно является необоснованным. Впоследствии эти облцентры исключили из «красной» зоны.