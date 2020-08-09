Проблемы с интернетом возникли в Беларуси, сайты силовиков подверглись кибератакам

В Беларуси сегодня проходят президентские выборы, фото: Vanguard Visions

https://racurs.ua/n142240-problemy-s-internetom-voznikli-v-belarusi-sayty-silovikov-podverglis-kiberatakam.html

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В Беларуси сегодня, 9 августа, в день президентских выборов, наблюдаются проблемы с доступом к интернету.

Ряд жителей страны жалуются на сложности с доступом к популярному видеохостингу YouTube, загрузкой файлов в интернет-мессенджер Telegram и открытием некоторых ресурсов, сообщает издание Onliner.

Отмечается, что такие случаи наблюдались в разных городах и областях страны и являются «плавающими» — у одних пользователей могут быть проблемы с Telegram, у других — с YouTube.

Также наблюдались проблемы в работе многих популярных VPN-сервисов.

Кроме того, в некоторых магазинах появились объявления о возможных технических сбоях в работе терминалов для банковских карт.

В то же время массовые блокировки доступа в сеть со стороны операторов связи не наблюдаются.

В национальной телекоммуникационной компании Беларуси «Белтелеком» заявляют, что перебои с доступом к некоторым ресурсам возникли из-за большого количество трафика из-за рубежа.

В Национальном центре реагирования на компьютерные инциденты Республики Беларусь заявили, что ряд государственных ресурсов подверглись кибератаке.

Отмечается, что произошло несколько волн DdoS-атак (атак, призванных перегрузить компьютерные ресурсы и сделать их недоступными пользователям). Такие атаки шли волнами, которые продолжались около часа.

Атаки фиксировались:

8 августа около 22.00;

9 августа в 2.52;

9 августа в 2.52 в 6.17.

Атакам подверглось оборудование, на котором размещены, в частности, сайты Комитета государственной безопасности Беларуси (kgb.gov.by) и Министерства внутренних дел этой страны (mvd.gov.by).

Напомним, на нынешних выборах президента в Беларуси досрочно проголосовали более 40% избирателей.