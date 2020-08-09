Проблеми з інтернетом виникли у Білорусі, сайти силовиків зазнали кібератак

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У Білорусі сьогодні відбуваються президентські вибори, фото: Vanguard Visions
Проблеми з інтернетом виникли у Білорусі, сайти силовиків зазнали кібератакhttps://racurs.ua/ua/n142240-problemy-z-internetom-vynykly-u-bilorusi-sayty-sylovykiv-zaznaly-kiberatak.htmlРакурс
У Білорусі сьогодні, 9 серпня, у день президентських виборів, спостерігаються проблеми з доступом до інтернету.
Низка жителів країни скаржаться на складнощі з доступом до популярного відеохостингу YouTube, завантаженням файлів у інтернет-месенджер Telegram та відкриттям деяких ресурсів, повідомляє видання Onliner.
Зазначається, що такі випадки спостерігалися в різних містах і областях країни і є «плаваючими» — в одних користувачів можуть бути проблеми із Telegram, в інших — з YouTube.
Також спостерігалися проблеми у роботі багатьох популярних VPN-сервісів.
Крім того, у деяких магазинах з’явилися оголошення про можливі технічні збої в роботі терміналів для банківських карток.
Водночас масових блокувань доступу в мережу з боку операторів зв’язку не спостерігається.
У національній телекомунікаційній компанії Білорусі «Белтелеком» заявляють, що перебої з доступом до деяких ресурсів виникли через велику кількість трафіку з-за кордону.
У Національному центрі реагування на комп’ютерні інциденти Республіки Білорусь заявили, що низка державних ресурсів зазнали кібератаки.
Зазначається, що відбулося кілька хвиль DdoS-атак (атак, покликаних перевантажити комп’ютерні ресурси та зробити їх недоступними користувачам). Такі атаки йшли хвилями, котрі тривали близько години.
Атаки фіксувалися:
- 8 серпня близько 22.00;
- 9 серпня в 2.52;
- 9 серпня в 2.52 в 6.17.
Атак зазнало обладнання, на якому розміщені, зокрема, сайти Комітету державної безпеки Білорусі (kgb.gov.by) та Міністерства внутрішніх справ цієї країни (mvd.gov.by).
Нагадаємо, на цьогорічних виборах президента в Білорусі достроково проголосували понад 40% виборців.
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