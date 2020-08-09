Проблеми з інтернетом виникли у Білорусі, сайти силовиків зазнали кібератак

У Білорусі сьогодні відбуваються президентські вибори, фото: Vanguard Visions

https://racurs.ua/ua/n142240-problemy-z-internetom-vynykly-u-bilorusi-sayty-sylovykiv-zaznaly-kiberatak.html

Ракурс

У Білорусі сьогодні, 9 серпня, у день президентських виборів, спостерігаються проблеми з доступом до інтернету.

Низка жителів країни скаржаться на складнощі з доступом до популярного відеохостингу YouTube, завантаженням файлів у інтернет-месенджер Telegram та відкриттям деяких ресурсів, повідомляє видання Onliner.

Зазначається, що такі випадки спостерігалися в різних містах і областях країни і є «плаваючими» — в одних користувачів можуть бути проблеми із Telegram, в інших — з YouTube.

Також спостерігалися проблеми у роботі багатьох популярних VPN-сервісів.

Крім того, у деяких магазинах з’явилися оголошення про можливі технічні збої в роботі терміналів для банківських карток.

Водночас масових блокувань доступу в мережу з боку операторів зв’язку не спостерігається.

У національній телекомунікаційній компанії Білорусі «Белтелеком» заявляють, що перебої з доступом до деяких ресурсів виникли через велику кількість трафіку з-за кордону.

У Національному центрі реагування на комп’ютерні інциденти Республіки Білорусь заявили, що низка державних ресурсів зазнали кібератаки.

Зазначається, що відбулося кілька хвиль DdoS-атак (атак, покликаних перевантажити комп’ютерні ресурси та зробити їх недоступними користувачам). Такі атаки йшли хвилями, котрі тривали близько години.

Атаки фіксувалися:

8 серпня близько 22.00;

9 серпня в 2.52;

9 серпня в 2.52 в 6.17.

Атак зазнало обладнання, на якому розміщені, зокрема, сайти Комітету державної безпеки Білорусі (kgb.gov.by) та Міністерства внутрішніх справ цієї країни (mvd.gov.by).

Нагадаємо, на цьогорічних виборах президента в Білорусі достроково проголосували понад 40% виборців.