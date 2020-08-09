Привезли коронавірус із Єгипту 11 моряків, їх госпіталізували

Судно PATERA. Фото: Думская

https://racurs.ua/ua/n142248-pryvezly-koronavirus-iz-iegyptu-11-moryakiv-yih-gospitalizuvaly.html

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Коронавірус в Україні набирає обертів із кожним днем. В Одесі госпіталізували з діагнозом «коронавірус» 11 моряків із грецького судна PATARA, що прибуло з єгипетського порту Ель-Дехейла в порт «Південний».

Усього екіпаж корабля складається з 22 моряків. Про це розповіли в Адміністрації морських портів України.

Повідомляється, що судно відшвартували для проходження карантинної стоянки, а екіпажу зробили тести на коронавірус. Результати виявилися позитивними — майже половина моряків виявилися інфікованими.

Здорову частину екіпажу планують протестувати на антитіла, що могли з’явитися після успішного перенесення хвороби.

Наразі біля судна встановили цілодобову охорону, яка буде слідкувати за тим, щоби на борт не потрапили сторонні особи, а члени екіпажу залишалися ізольованими на судні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірусну хворобу COVID-19 у Збройних силах України (ЗСУ) виявили в 11 осіб. Трьох з осіб, у яких за добу виявили COVID-19, госпіталізували, решта лікуються під медичним наглядом на самоізоляції.