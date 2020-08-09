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Свято в Україні 10 серпня. Фото: Pixabay
10 серпня святкують свято апостолів Пармена та Прохораhttps://racurs.ua/ua/n142247-10-serpnya-svyatkuut-svyato-apostoliv-parmena-ta-prohora.htmlРакурс
10 серпня в Україні православна церква вшановує пам’ять семи апостолів, обраних з учнів Ісуса Христа. Серед обраних опинилися Никанор, Стефан, Пилип, Тимон, Прохор, Пармен і Микола. Цей день став святом Пармена та Прохора.
Наші пращури 10 серпня молилися апостолам і просили їхнього захисту, а також збирали урожай. Також у Прохорів день прославляли ковалів і їхнє ремесло.
З цим релігійним святом пов’язують кілька народних повір’їв. Так, вважається, що на Прохора обов’язково потрібно з’їсти грушу. Наші предки вважали, що це принесе удачу та радість.
Однак, є й низка заборон, що існують у цей день. Так, вважається, що на Прохора не можна торгувати. Згідно із запевненнями предків, у цей день торгівля йде погано й кількість збитків може раптово зрости.
Також не радять планувати весілля в це свято. Вважається, що одруження в цей день не принесе щастя молодій парі.
Що відбувалося в цей день в історії:
- 1519 — Фернан Магеллан відправився у своє перше кругосвітнє плавання;
- 1995 — українською легкоатлеткою Інессою Кравець у Гетеборзі був встановлений досі чинний світовий рекорд у потрійному стрибку — 15 м 50 см;
- 2003 — російський космонавт Юрій Маленченко й Катерина Дмитрієва зіграли перший у світі шлюб у космосі.
Хто народився 10 серпня:
- 1937 — український футболіст, триразовий чемпіон Радянського Союзу Андрій Біба. Його визнали найкращим футболістом СРСР;
- 1960 — іспанський актор Антоніо Бандерас;
- 1984 — український письменник Любко Дереш;
- 1986 — український футболіст, захисник «Шахтаря» Олександр Чижов.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що релігійні свята в Україні можуть отримати статус державних. На Банковій пропонують надати державний статус окремим релігійним святам — Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду.
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