Свято в Україні 10 серпня. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142247-10-serpnya-svyatkuut-svyato-apostoliv-parmena-ta-prohora.html

Ракурс

10 серпня в Україні православна церква вшановує пам’ять семи апостолів, обраних з учнів Ісуса Христа. Серед обраних опинилися Никанор, Стефан, Пилип, Тимон, Прохор, Пармен і Микола. Цей день став святом Пармена та Прохора.

Наші пращури 10 серпня молилися апостолам і просили їхнього захисту, а також збирали урожай. Також у Прохорів день прославляли ковалів і їхнє ремесло.

З цим релігійним святом пов’язують кілька народних повір’їв. Так, вважається, що на Прохора обов’язково потрібно з’їсти грушу. Наші предки вважали, що це принесе удачу та радість.

Однак, є й низка заборон, що існують у цей день. Так, вважається, що на Прохора не можна торгувати. Згідно із запевненнями предків, у цей день торгівля йде погано й кількість збитків може раптово зрости.

Також не радять планувати весілля в це свято. Вважається, що одруження в цей день не принесе щастя молодій парі.

Що відбувалося в цей день в історії:

1519 — Фернан Магеллан відправився у своє перше кругосвітнє плавання;

1995 — українською легкоатлеткою Інессою Кравець у Гетеборзі був встановлений досі чинний світовий рекорд у потрійному стрибку — 15 м 50 см;

2003 — російський космонавт Юрій Маленченко й Катерина Дмитрієва зіграли перший у світі шлюб у космосі.

Хто народився 10 серпня:

1937 — український футболіст, триразовий чемпіон Радянського Союзу Андрій Біба. Його визнали найкращим футболістом СРСР;

1960 — іспанський актор Антоніо Бандерас;

1984 — український письменник Любко Дереш;

1986 — український футболіст, захисник «Шахтаря» Олександр Чижов.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що релігійні свята в Україні можуть отримати статус державних. На Банковій пропонують надати державний статус окремим релігійним святам — Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду.