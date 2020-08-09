Володимир Зеленський. Фото: КП

https://racurs.ua/ua/n142246-zelenskyy-poobicyav-krymskym-tataram-status-korinnogo-narodu.html

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Президент України Володимир Зеленський пообіцяв представникам кримськотатарського народу надати статус корінного на території України.

На думку президента, таке рішення допоможе відновити права кримських татар, які потерпають від переслідувань після окупації Криму. Про це заявив сам президент із нагоди Міжнародного дня корінних народів світу.

Зеленський вважає, що захист кримських татар є необхідним в умовах окупації Криму. Він додав, що українці мають допомагати татарами в розвитку мови, культури і збереженню самобутності народу, який зараз не може повноцінно розвиватися на своїй Батьківщині.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна закриває пункти пропуску в Крим із 9 серпня — Кабінет міністрів своїм рішенням від 8 серпня припинив роботу контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму та виїзду з неї. Таке рішення пов’язано з погіршенням ситуації щодо поширення коронавірусу.