Нову умову поставки води у Крим назвав Шмигаль. Фото: Obozrevatel

https://racurs.ua/ua/n142191-novu-umovu-postavky-vody-u-krym-nazvav-shmygal.html

Ракурс

Поставка до Криму води з материкової України можлива, але лише у разі виникнення на анексованому півострові гуманітарної катастрофи.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час інтерв’ю «Радіо Свобода».

Прем'єр-міністр зазначив, що Україна готова у будь-якій точці світу, зокрема і в Криму, забезпечувати українців не тільки водою, але й усім необхідним у разі виникнення гуманітарної катастрофи.

Але Шмигаль додав, що забезпечувати водою окупаційні війська наша країна не буде. Це принципове питання і в уряду є чітка позиція щодо цього.

За словами Шмигаля, наразі немає технічної можливості поставити до Криму воду з Дніпра. Кримський канал перекритий і потребує ремонту. Для ремонту необхідні капітальні фінансові вкладення.

Як раніше писав «Ракурс», у Севастополі міліє Чорноріченське водосховище. Вода відступила від дамби на 100 метрів і посеред водосховища з’явилися острівці. Місцеві жителі стверджують, що за кілька останніх десятиліть водосховище ще жодного разу так не міліло. Окупаційна влада веде пошук підземних джерел.