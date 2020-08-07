Причину самогубства колишньої дівчини принца Гаррі назвали слідчі

Причину самогубства екс-дівчини принца Гаррі назвали слідчі. Фото: 24 канал

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Керолайн Флек, відома телеведуча та колишня дівчина британського принца Гаррі, померла в лютому цього року внаслідок самогубства.

Жінка наклала на себе руки через страх постати перед судом за напад на свого бойфренда Льюїса Бертона. Телеведуча побоювалася, що ЗМІ накинуться на неї під час судового процесу. Про це заявила коронер, яка розслідувала обставини загибелі, передає Sky News.

Матір зірки переконує, що її дочка начебто була не здатна на насильство. Окрім того, вона звинувачувала правоохоронців у тому, що ті чіплялися до неї через її зірковий статус. Описувала матір дочку як «веселу, самовпевнену, добру, вірну жінку, але при цьому повну страхів».

Її колишній хлопець також зазначав, що востаннє бачив Керолайн, коли та виглядала дуже спустошливою та засмученою.

Як відомо, Флек таємно зустрічалася з британським принцом Гаррі в 2009 році. Стосунки між ними припинилися, коли преса дізналася про них. У 2015 році Керолайн заявляла, що після публічного розголосу вона вже не була телеведучою, а була дівчиною принца Гаррі.

Флек у лютому 2020 року вкоротила собі віку. Телеведучу звільнили з телешоу «Острів любові» у грудні 2019 року після того, як її заарештували за напад на бойфренда Льюїса Бертона. При цьому чоловік подав на свою кохану в суд.

Нагадаємо, нещодавно дружині британського принца Гаррі Меган Маркл виповнилося 39 років. Цей день вона провела у компанії чоловіка, сина Арчі та матері Дорії.