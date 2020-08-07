Причину самоубийства бывшей девушки принца Гарри назвали следователи

Причину самоубийства экс-девушки принца Гарри назвали следователи. Фото: 24 канал

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Ракурс

Кэролайн Флэк, известная телеведущая и бывшая девушка британского принца Гарри, умерла в феврале этого года в результате самоубийства.

Женщина покончила с собой из-за страха предстать перед судом за нападение на своего бойфренда Льюиса Бертона. Телеведущая опасалась, что СМИ набросятся на нее во время судебного процесса. Об этом заявила коронер, которая расследовала обстоятельства гибели, передает Sky News.

Мать звезды уверяет, что ее дочь якобы была не способна на насилие. Кроме того, она обвиняла правоохранителей в том, что те приставали к ней из-за ее звездного статуса. Описывала мать дочь как «веселую, самоуверенную, добрую, верную женщину, но при этом полную страхов».

Ее бывший парень также отмечал, что последний раз видел Кэролайн, когда та выглядела очень опустошенной и расстроенной.

Как известно, Флэк тайно встречалась с британским принцем Гарри в 2009 году. Отношения между ними прекратились, когда пресса узнала о них. В 2015 году Кэролайн заявляла, что не после публичной огласки уже не была телеведущей, а была девушкой принца Гарри.

Флэк в феврале 2020 года покончила жизнь самоубийство. Телеведущую уволили из телешоу «Остров любви» в декабре 2019 года после того, как ее арестовали за нападение на бойфренда Льюиса Бертона. При этом мужчина подал на свою возлюбленную в суд.

Напомним, недавно жене британского принца Гарри Меган Маркл исполнилось 39 лет. Этот день она провела в компании супруга, сына Арчи и матери Дори.