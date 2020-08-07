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Ракурс
Киллера из списка Интерпола задержали в Днепре. Фото: Днепр.инфо

Киллера из списка Интерпола задержали в Днепре (ФОТО)

7 авг 2020, 16:27
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Киллер, который скрывался от Интерпола, был задержан в Днепре. Украинские правоохранители выследили мужчину, который с 2016 года разыскивался правоохранительными органами Болгарии и числится в списке Интерпола за заказное убийство.

В Украине он проживал по поддельным документам. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Задержание киллера. Фото: Нацполиция

В четверг, 6 августа, оперативники вместе со следователями установили местонахождение опасного преступника и задержали разыскиваемого. Из автомобиля 35-летнего мужчины правоохранители изъяли оружие и боеприпасы, а также поддельные документы.

Злоумышленник использовал их для того, чтобы скрываться на территории Украины. Происхождение и обстоятельства получения поддельных документов на другое имя сейчас устанавливают правоохранители.

Оружие киллера. Фото: Нацполиция


Следственные действия продолжаются, задержанный проверяется на причастность к преступлениям на территории Украины. Данные о его задержании уже переданы в Интерпол.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Одессе правоохранители задержали группу иностранных киллеров, которые совершили покушение на убийство гражданина Черногории. Они планировали вне таможенного контроля пересечь границу Украины и Молдовы, чтобы покинуть территорию Украины.

Источник: Ракурс


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