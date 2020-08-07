Кілера зі списку Інтерпола затримали в Дніпрі. Фото: Днепр.инфо

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Кілер, який переховувався від Інтерпола, був затриманий у Дніпрі. Українські правоохоронці вистежили чоловіка, який із 2016 року розшукувався правоохоронними органами Болгарії та був внесений до списку Інтерпола за замовне вбивство.

В Україні він проживав за підробними документами. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.





У четвер, 6 серпня, оперативники разом зі слідчими встановили місцеперебування небезпечного злочинця й затримали розшукуваного. З автомобіля 35-річного чоловіка правоохоронці вилучили зброю та боєприпаси, а також підробні документи.

Зловмисник використовував їх для того, щоб ховатися на території України. Походження та обставини отримання підробних документів на інше ім’я зараз встановлюють правоохоронці.





Слідчі дії тривають, затриманий перевіряється на причетність до злочинів на території України. Дані про його затримання вже передані до Інтерпола.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одесі правоохоронці затримали групу іноземних кілерів, які скоїли замах на вбивство громадянина Чорногорії. Вони планували поза митним контролем перетнути кордон України й Молдови, щоби покинути територію України.