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Кілера зі списку Інтерпола затримали в Дніпрі. Фото: Днепр.инфо

Кілера зі списку Інтерпола затримали в Дніпрі (ФОТО)

7 сер 2020, 16:27
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Кілер, який переховувався від Інтерпола, був затриманий у Дніпрі. Українські правоохоронці вистежили чоловіка, який із 2016 року розшукувався правоохоронними органами Болгарії та був внесений до списку Інтерпола за замовне вбивство.

В Україні він проживав за підробними документами. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Затримання кілера. Фото: Нацполіція

У четвер, 6 серпня, оперативники разом зі слідчими встановили місцеперебування небезпечного злочинця й затримали розшукуваного. З автомобіля 35-річного чоловіка правоохоронці вилучили зброю та боєприпаси, а також підробні документи.

Зловмисник використовував їх для того, щоб ховатися на території України. Походження та обставини отримання підробних документів на інше ім’я зараз встановлюють правоохоронці.

Зброя кілера. Фото: Нацполіція


Слідчі дії тривають, затриманий перевіряється на причетність до злочинів на території України. Дані про його затримання вже передані до Інтерпола.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одесі правоохоронці затримали групу іноземних кілерів, які скоїли замах на вбивство громадянина Чорногорії. Вони планували поза митним контролем перетнути кордон України й Молдови, щоби покинути територію України.

Джерело: Ракурс


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