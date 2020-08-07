Кейт Миддлтон расстроилась из-за слов Меган Маркл — что сказала жена принца Гарри

Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Фото: Сплетник

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Ракурс

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, оказалась огорчена выходом книги о королевской семье «В поисках свободы» о жизни Меган Маркл и принца Гарри, которую написали Омид Скоби и Каролин Дюран.

Герцогиня считает, что ее и ее мужа, принца Уильяма, несправедливо обвинили в снобизме и холодности по отношению к Меган Маркл. Об этом сообщает издание The Mirror.

Автор книг о королевской семье Колин Кэмпбелл заявил, что герцогиня Кембриджская была крайне расстроена выходом книги, которая содержала в себе несправедливые обвинения в грубом отношении к герцогине Сассекской.

В одной из опубликованных частей говорится, что принц Уильям советовал своему брату, принцу Гарри, не торопиться со свадьбой с «этой девушкой», подразумевая Меган Маркл.

Авторы книги утверждают, что Гарри крайне оскорбило то, что брат назвал его возлюбленную «этой девушкой». В то же время Кэмпбеллс считает, что «братскую обиду» в книге надумали, а обвинения в адрес принца Уильяма — беспочвенные.

В свою очередь другой биограф королевской семьи — Дункан Ларкомб — заявил, что Кейт Миддлтон и принц Уильям очень огорчились из-за таких обвинений, ведь авторы книги также заявляют, что Кейт Миддлтон не пыталась подружиться с Меган Маркл и все их общение строилось на вежливости.

Ларкомб объяснил, что характер герцогини Кембриджской довольно специфический: она замкнутая и молчаливая. Именно эта особенность воспринялась биографами как нежелание подружиться с Маркл.

Напомним, ранее мы сообщали, что принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи.