Кейт Міддлтон засмутилася через слова Меган Маркл — що сказала дружина принца Гаррі

Меган Маркл і Кейт Міддлтон. Фото: Сплетник

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Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, засмутилася через вихід книги про королівську сім’ю «У пошуках свободи» про життя Меган Маркл і принца Гаррі, яку написали Омід Скобі та Каролін Дюран.

Герцогиня вважає, що її саму та її чоловіка, принца Вільяма, несправедливо звинуватили в снобізмі та холодності щодо Меган Маркл. Про це повідомляє видання The Mirror.

Автор книг про королівську сім’ю Колін Кемпбелл заявив, що герцогиня Кембриджська була вкрай засмучена виходом книги, яка містила в собі несправедливі звинувачення в грубому ставленні до герцогині Сассекської.

В одній з опублікованих частин йдеться про те, що принц Вільям радив своєму братові, принцу Гаррі, не поспішати з весіллям із «цією дівчиною», маючи на увазі Меган Маркл.

Автори книги стверджують, що Гаррі вкрай образило те, що брат назвав його кохану «цією дівчиною». Кемпбеллс вважає, що «братську образу» в книзі надумали, а звинувачення на адресу принца Вільяма — безпідставні.

Зі свого боку інший біограф королівської сім’ї — Дункан Ларкомб — заявив, що Кейт Міддлтон і принц Вільям дуже засмутилися через такі звинувачення, адже автори книги також заявляють, що Кейт Міддлтон не намагалася знайти спільну мову з Меган Маркл і все спілкування герцогинь будувалося на ввічливості.

Ларкомб пояснив, що характер герцогині Кембриджської досить специфічний: вона замкнута й мовчазна. Саме ця особливість сприйнялася біографами як небажання знайти спільну мову з Маркл.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що принц Гаррі й Меган Маркл перестала виконувати обов’язки членів королівської родини.