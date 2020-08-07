Google Play Music остаточно закривається — що робити підписникам

Названо терміни відключення потокового сервісу Google Play Music. Фото: Habr.com

https://racurs.ua/ua/n142188-gugl-nazvala-terminy-vidkluchennya-potokovogo-servisu-google-play-music.html

Ракурс

Компанія Гугл (Google) повідомила своїм користувачам, що із жовтня по грудень цього року потоковий сервіс Google Play Music повністю припинить свою роботу. У якості альтернативи Гугл пропонує новий сервіс — YouTube Music.

Саме до YouTube Music рекомендується перенести свою фонотеку. Компанія раніше направляла користувачам інструкції, як це можна зробити. Зараз Гугл організувала нову поштову розсилку, у якій повідомила про припинення роботи Google Play Music, а також прорекламувала деякі функції сервісу YouTube Music.

Користувачі можуть не турбуватися про свою фонотеку в Google Play Music, тому що сервіс не буде відключений раптово і в усіх буде достатньо часу, щоб перенести улюблені треки в інше місце. Крім того, у користувачів є можливість видалити свої дані з Google Play Music.

Через 30 днів припинить роботу менеджер завантаження Google Play Music. Завантажувати матеріали можна буде лише в YouTube Music, а скачувати — в Google архіваторі. Також припинить свою роботу музичний магазин у Google Play. Усі попередні замовлення буде скасовано. Під час перенесення фонотеки придбані треки також будуть перенесені до YouTube Music.

Як раніше писав «Ракурс», із 15 липня в Україні запущено стрімінговий музичний сервіс Spotify. Щоб почати користуватися Spotify треба пройти реєстрацію і завантажити безкоштовний додаток. У безкоштовній версії між треками є рекламні вставки, а альбоми і плей-листи можна слухати тільки у випадковому порядку, не можна завантажувати нові пісні.