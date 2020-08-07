Google Play Music окончательно закрывается — что делать подписчикам

Названы сроки отключения потокового сервиса Google Play Music. Фото: Habr.com

https://racurs.ua/n142188-gugl-nazvala-sroki-otklucheniya-potokovogo-servisa-google-play-music.html

Ракурс

Компания Гугл (Google) сообщила своим пользователям, что с октября по декабрь этого года потоковый сервис Google Play Music полностью прекратит свою работу. В качестве альтернативы Гугл предлагает новый сервис — YouTube Music.

Именно в YouTube Music рекомендуется перенести свою фонотеку. Компания ранее отправляла пользователям инструкции, как это можно сделать. Сейчас Гугл организовала новую почтовую рассылку, в которой сообщила о прекращении работы Google Play Music, а также прорекламировала некоторые функции сервиса YouTube Music.

Пользователи могут не беспокоиться о своей фонотеке в Google Play Music, потому что сервис не будет отключен внезапно и у всех будет достаточно времени, чтобы перенести любимые треки в другое место. Кроме того, у пользователей есть возможность удалить свои данные из Google Play Music.

Через 30 дней прекратит работу менеджер загрузки Google Play Music. Загружать материалы можно будет лишь в YouTube Music, а скачивать — в «Google Архиваторе». Также прекратит свою работу музыкальный магазин в Google Play. Все предзаказы будут отменены. При переносе фонотеки приобретенные треки также будут перенесены в YouTube Music.

Как ранее писал «Ракурс», с 15 июля в Украине запущен стриминговый музыкальный сервис Spotify. Чтобы начать пользоваться Spotify надо пройти регистрацию и загрузить бесплатное приложение. В бесплатной версии между треками есть рекламные вставки, а альбомы и плей-листы можно слушать только в случайном порядке, нельзя загружать новые песни.