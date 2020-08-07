Дональд Трамп попал в «коронавирусное море». Фото: france24.com

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Ракурс

Дональд Трамп, президент США, попал на обложку свежего номера американского журнала Time.

Американский лидер изображен в «море коронавируса». Новый номер издания получил название Plague Election («Чумные выборы») и посвящен президентским выборам в США. Автором обложки выступил Тим О’Брайен.

Художник пытался изобразить те проблемы, с которыми сталкивается американский президент. Иллюстрация украшает статью Молли Болл, где журналист рассказала, как пандемия CОVID-19 повлияла на президентские выборы.

Эта иллюстрация стала четвертой, которая касалась Трампа. На первых трех Трамп был показан внутри Овального кабинета в Белом доме. Рисунки назывались «Здесь не на что смотреть» (27 февраля 2017 года), «Гроза» (23 апреля 2018 года) и «Глубоко» (3 сентября 2018 года).

Автор обложки утверждает, что вода, которая поднимается, символизирует хаос в Белом доме. А Трамп плывет в море коронавируса, каждый из которых является маленькой бомбой.

Напомним, на днях социальная сеть Facebook впервые удалила сообщение президента США Дональда Трампа, поскольку он утверждал, что у большинства детей есть иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19. Оказалось, что пост Трампа стал не только дезинформацией, но и нарушением политики Фейсбука.

Аналогичный пост Трамп опубликовал на собственной странице в Twitter, после чего его учетную запись за нарушения правил социальной сети был частично заблокирован.