Погоню за диким кабаном-похитетелем ноутбука устроил нудист в Германии

https://racurs.ua/n142186-pogonu-za-dikim-kabanom-pohitetelem-noutbuka-ustroil-nudist-v-germanii-foto.html

Ракурс

Погоню за диким кабаном-похитителем ноутбука устроил нудист в Германии — инцидент произошел 5 августа на пляже у озера Тойфельзе в пригороде Берлина. Дикий кабан, встреча с которым в этом регионе не редкость, вместе с поросятами бродил по пляжу и утащил пакет с ноутбуком.

Мужчина-нудист не растерялся и начал бежать за воришкой. За всем этим наблюдали десятки отдыхающих, написала пользователь Фейсбук Адель Ландауэр, которая и сделала фото забавного инцидента.

Известно, что мужчина загорал на нудистском пляже у озера, а дикий кабан схватил его желтую сумку с ноутбуком. На серии снимков Ландауэр запечатлена веселая погоня голышом за кабаном.

Природа наносит ответный удар! — написала Адель Ландауэр.

По словам женщины, она показала фото погони мужчине, он громко рассмеялся и дал согласие на их публикацию.

Встречи с кабаном в Германии не редкость. В прошлом году европейское статистическое агентство Eurostat сообщило, что в ЕС насчитывается около 150 млн свиней, 40% которых приходятся на Испанию и Германию. В январе 2019 года Дания даже начала возведение стены длиной 70 км вдоль своей границы с Германией, чтобы не подпускать диких кабанов. Этот шаг был направлен на предотвращение распространения африканской чумы свиной.

Отметим также, что в Германии существует традиция натуризма и летом нормально раздеваться в парках. Движение за возвращение к природе известно как Freikörperkultur (FKK) — «культура свободного тела».