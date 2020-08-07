Гонитва нудиста за диким кабаном-викрадачем ноутбука потрапила на фото у Німеччині — цікаві новини про тварин

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Гонитву за диким кабаном-викрадачем ноутбука влаштував нудист у Німеччині — інцидент стався 5 серпня на пляжі біля озера Тойфельзе в передмісті Берліна. Дикий кабан, зустріч з яким не рідкість для цього регіону, разом з поросятами гуляв пляжем і потягнув пакет з ноутбуком.

Чоловік-нудист не розгубився і почав переслідувати злодія. За всім цим спостерігали десятки відпочивальників, написала користувач Фейсбук Адель Ландауер, яка і зробила фото кумедного інциденту.

Відомо, що чоловік засмагав на нудистському пляжі біля озера, а дикий кабан схопив його жовту сумку з ноутбуком. Серія знімків Ландауер демонструє момент веселої гонитви голяка за кабаном.

Природа завдає удару у відповідь! — написала Адель Ландауер.

За словами жінки, вона показала фото гонитви чоловікові, він голосно розсміявся і дав згоду на їх публікацію.

Зустрічі з кабаном в Німеччині не рідкість. Торік європейське статистичне агентство Eurostat повідомило, що в ЄС налічується близько 150 млн свиней, 40% яких припадають на Іспанію та Німеччину. У січні 2019 року Данія навіть почала зведення стіни завдовжки 70 км уздовж свого кордону з Німеччиною, щоб зупинити диких кабанів і мінімізувати поширення африканської чуми свиней.

Зауважимо також, що в Німеччині існує традиція натуризму і влітку нормально роздягатися у парках. Рух за повернення до природи відомий як Freikörperkultur (FKK) — «культура вільного тіла».