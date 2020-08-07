Протест проти нових обмежень у «червоному» Харкові влаштував Кернес. Фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n142185-protest-proty-novyh-obmejen-u-chervonomu-harkovi-vlashtuvav-kernes.html

Ракурс

Протест проти нових обмежень висловив харківський очільник міста Геннадій Кернес. Харків віднесено до «червоної» зони, але місцева влада не має наміру вводити в обласному центрі незручні карантинні обмеження.

Сьогодні, 7 серпня, Кернес заявив, що зупиняти наземний громадський транспорт і метрополітен у Харкові не будуть, пише офіційний портал Харківської міськради.

Мер Харкова зазначив, що відмова від введення жорстких обмежень «червоної» зони, які передбачають зупинку громадського транспорту, зовсім не є його передвиборним гаслом. Це лише нормальне ставлення до харків’ян та забезпечення комфортного життя для жителів міста.

Слід нагадати, що Кернес завжди був противником закриття на карантин метрополітену. Мер Харкова вважає, що без метро місто-мільйонник просто зупиниться.

Як раніше писав «Ракурс», місцеві влади Луцька та Тернополя влаштували протести щодо посилення карантинних обмежень у зв’язку з віднесенням міст до «червоної» зони. Місцева влада вважає, що транспортна блокада, яка передбачається у разі включення до «червоної» зони, неприпустима і призведе до негативних наслідків.