Лелеки загинули від граду на Одещині. Фото: amazing-ukraine.com

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Лелеки та низка інших птахів загинули внаслідок складних погодних умов у парку «Тузловські лимани» на Одещині.

Сильний град 31 липня пошкодив не лише сільськогосподарські культури, садово-городні плоди і овочі. Також загинули кілька овець, кіз, одна корова та представники дикої фауни. Про це 7 серпня повідомив заступник директора Національного природного парку «Тузловські лимани» Іван Русєв на власній сторінці у Facebook.

Науковець відзначив, що на заплавах річки Хаджидер знайшли 11 лелек, 32 куликів чибісів, 10 куликів фіфі, три сиворакші, сотні шпаків, більше 50 дрібних горобцеподібних птахів, серед яких є жовті і білі плиски, вівсянки очеретяні, синиці вусаті. Русєв припускає, що число загиблих птахів лише на малій ділянці заплави не менше 300. Серед цих птахів є і рідкісні види: ібіси священні, кулики-довгоногі, чоботарі.

Мешканка села Дивізія Олена Старовєрова знайшла на території парку двох лелек і забрала їх до себе додому. Один із двох лелек, яких підібрала місцева жителька Олена, вижив — його назвали Робінзон. Другий осліп і має трохи порушену координацію.

Нагадаємо, у період з літа 2015 року по весну 2016 року сталася масова загибель птахів у Тихому океані. Вчені припускають, що загинуло більше мільйона птахів. Можливою причиною загибелі птахів міг стати голод.