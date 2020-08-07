Аисты погибли от града на Одесщине. Фото: amazing-ukraine.com

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Ракурс

Аисты и ряд других птиц погибли в результате сложных погодных условий в парке «Тузловские лиманы» в Одесской области.

Сильный град 31 июля повредил не только сельскохозяйственные культуры, садово-огородные плоды и овощи. Также погибли несколько овец, одна корова и представители дикой фауны. Об этом 7 августа сообщил заместитель директора Национального природного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев на собственной странице в Facebook.

Ученый отметил, что на поймах реки Хаджидер нашли 11 аистов, 32 куликов чибис, 10 куликов фифи, три сиворакши, сотни скворцов, более 50 мелких воробьинообразных птиц, среди которых есть желтые и белые трясогузки, камышовые овсянки, усатые синицы. Русев предполагает, что число погибших птиц лишь на малом участке поймы не менее 300. Среди этих птиц есть и редкие виды: священные ибисы, кулики длинноногие, сапожники.

Жительница села Дивизия Елена Староверова нашла на территории парка двух аистов и забрала их к себе домой. Один из двух аистов, которых подобрала местная жительница Елена, выжил — его назвали Робинзон. Второй ослеп и имеет немного нарушенную координацию.

Напомним, в период с лета 2015 года по весну 2016 года произошла массовая гибель птиц в Тихом океане. Ученые предполагают, что погибло более миллиона птиц. Возможной причиной гибели птиц мог стать голод.