Пожар произошел еще на одной базе отдыха в Затоке. Фото: 048

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Ракурс

Пожар еще на одной базе отдыха в поселке Затока Одесской области произошел сегодня утром, 7 августа. Около 10.00 в службу спасения «101» поступил тревожный звонок о пожаре на базе отдыха «Голубой огонек», расположенной на улице Лазурной, 40.

Прибывшие на место пожара спасатели обнаружили, что горит хозяйственная постройка, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Огнем было охвачено около 45 кв. м. Пожарные быстро локализировали очаг возгорания.

Пожар был полностью ликвидирован в 10.52. Причины пожара и материальный ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.

Как ранее писал «Ракурс», 20 июля в Затоке сгорели базы отдыха «Гранит» и «Атлантида». Пожарные несколько часов боролись с огнем на площади 500 кв. м. В результате пожара никто не пострадал.