Пожежа сталася ще на одній базі відпочинку в Затоці. Фото: 048

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Ракурс

Пожежа ще на одній базі відпочинку у селищі Затока Одеської області сталася сьогодні вранці, 7 серпня. Близько 10.00 до служби порятунку «101» надійшов тривожний дзвінок про пожежу на базі відпочинку «Блакитний вогник», яка розташована на вулиці Лазурній, 40.

Прибулі на місце пожежі рятувальники виявили, що горить господарська споруда, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вогнем було охоплено близько 45 кв. м. Пожежники швидко локалізували осередок займання.

Пожежа була повністю ліквідована о 10.52. Причини пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Загиблих і постраждалих немає.

Як раніше писав «Ракурс», 20 липня у Затоці згоріли бази відпочинку «Граніт» та «Атлантида». Рятувальники кілька годин боролися із вогнем на площі 500 кв. м. У результаті пожежі ніхто не постраждав.