Протест против новых ограничений в «красном» Харькове устроил Кернес. Фото: Politeka

https://racurs.ua/n142185-protest-protiv-novyh-ogranicheniy-v-krasnom-harkove-ustroil-kernes.html

Ракурс

Протест против новых ограничений выразил харьковский градоначальник Геннадий Кернес. Харьков отнесен к «красной» зоне, но местная власть не намерена вводить в областном центре неудобные карантинные ограничения.

Сегодня, 7 августа, Кернес заявил, что останавливать наземный общественный транспорт и метрополитен в Харькове не будут, пишет официальный портал Харьковского горсовета.

Мэр Харькова уточнил, что отказ от введения жестких ограничений «красной» зоны, которые предусматривают остановку общественного транспорта, вовсе не является его предвыборным лозунгом. Это лишь нормальное отношение к харьковчанам и обеспечение комфортной жизни для жителей города.

Следует напомнить, что Кернес всегда был противником закрытия на карантин метрополитена. Мэр Харькова считает, что без метро город-миллионник просто остановится.

Как ранее писал «Ракурс», местные власти Луцка и Тернополя устроили протесты относительно ужесточения карантинных ограничений в связи с отнесением городов в «красную» зону. Местные власти считают, что транспортная блокада, которая предусматривается в случае включения в «красную» зону, недопустима и приведет к негативным последствиям.