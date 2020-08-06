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Ракурс
Facebook удалил сообщение Трампа. Фото: economictimes

Facebook удалил сообщение Трампа, а Twitter заблокировал аккаунт президента — стала известна причина

6 авг 2020, 09:49
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Социальная сеть Facebook впервые удалила сообщение президента США Дональда Трампа.

В сообщении американский лидер утверждал, что у большинства детей есть иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19. Также в посте было опубликовано видео, где отмечалось, что дети якобы почти неуязвимы к коронавирусу. При этом есть данные, что дети болеют и даже фиксировались случаи смерти детей от этого вируса. Об этом сообщает The Guardian.

Представитель Facebook Энди Стоун рассказал, что в опубликованном Трампом видео содержались ложные утверждения о том, что эта группа людей защищена от COVID-19. Пост Трампа стал не только дезинформацией, но и нарушением политики Фейсбука.

Аналогичный пост Трамп опубликовал на собственной странице в Twitter, после чего его учетная запись за нарушение правил социальной сети была частично заблокирована.


В команде Трампа уже отреагировали на действия руководства соцсетей. Его предвыборный штаб обвинил Facebook в предвзятом отношении. По словам заместителя пресс-секретаря штаба Кортни Парелла, действия компании говорят об «откровенной предвзятости» и о том, что «правила действуют только в одну сторону».

Напомним, в июле Twitter заблокировал публикацию президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа после жалобы на нарушение авторских прав за использование песни рок-группы Linkin Park.


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