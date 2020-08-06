Facebook видалив допис Трампа. Фото: economictimes

https://racurs.ua/ua/n142113-facebook-vydalyv-dopys-trampa-a-twitter-zablokuvav-akaunt-prezydenta-stala-vidoma-prychyna.html

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Соціальна мережа Facebook вперше видалила допис президента США Дональда Трампа.

У повідомленні американський лідер стверджував, що у більшості дітей є імунітет до коронавірусної інфекції COVID-19. Також у пості було опубліковане відео, де зазначалося, що діти мовляв майже невразливі до коронавірусу. При цьому є дані, що діти хворіють і навіть фіксувалися випадки смерті дітей від цього вірусу. Про це повідомляє The Guardian.

Представник Facebook Енді Стоун розповів, що у опублікованому Трампом відео містилися помилкові твердження про те, що ця група людей захищена від COVID-19. Пост Трампа став не лише дезінформацією, але й порушенням політики Фейсбука.

Аналогічний пост Трамп опублікував і на власній сторінці в Twitter, після чого його обліковий запис через порушення правил соціальної мережі був частково заблокований.

У команді Трампа вже відреагували на дії керівництва соцмереж. Його передвиборний штаб звинуватив Facebook в упередженому ставленні. За словами заступника прес-секретаря штабу Кортні Парелла, дії компанії говорять про «відверту упередженість» і про те, що «правила діють тільки в один бік».

Нагадаємо, у липні Twitter заблокував публікацію президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа після скарги на порушення авторських прав через використання пісні рок-групи Linkin Park.