Дональд Трамп потрапив у «коронавірусне море». Фото: france24.com

https://racurs.ua/ua/n142187-tramp-potrapyv-u-koronavirusne-more-na-obkladynci-time-foto.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент США, потрапив на обкладинку свіжого номера американського журналу Time.

Американський лідер зображений у «морі коронавірусу». Новий номер видання отримав назву Plague Election («Чумні вибори») і присвячений президентським виборам у США. Автором обкладинки виступив Тім О’Брайен.

Художник намагався зобразити ті проблеми, з якими стикається американський президент. Ілюстрація прикрашає статтю Моллі Болл, де журналіст розповіла, як пандемія CОVID-19 вплинула на президентські вибори.

Ця ілюстрація стала четвертою, яка стосувалася Трампа. На перших трьох Трамп був показаний всередині Овального кабінету в Білому домі. Малюнки мали назву «Тут нема на що дивитися» (27 лютого 2017 року), «Гроза» (23 квітня 2018 року) і та «Глибоко» (3 вересня 2018 року).

Автор обкладинки стверджує, що вода, яка піднімається, символізує хаос у Білому домі. А Трамп пливе у морі коронавірусу, кожен із яких є маленькою бомбою.

Нагадаємо, днями соціальна мережа Facebook вперше видалила допис президента США Дональда Трампа, оскільки він стверджував, що у більшості дітей є імунітет до коронавірусної інфекції COVID-19. Виявилося, що пост Трампа став не лише дезінформацією, але й порушенням політики Фейсбука.

Аналогічний пост Трамп опублікував і на власній сторінці в Twitter, після чого його обліковий запис через порушення правил соціальної мережі був частково заблокований.