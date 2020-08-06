Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Блокировка на YouTube. Фото: Ferra

Google устроила «чистку» российских пропагандистов на YouTube

6 авг 2020, 14:40
999

Российская пропаганда стала предметом борьбы в Google. Компания за три месяца заблокировала более 2,5 тыс. каналов на YouTube, связанных с Китаем и Россией.

Такие меры были приняты в рамках борьбы с распространением дезинформации. Об этом сообщили в блоге Google.

По данным Google, более 2 тыс. 596 каналов были заблокированы из-за «спама и неполитический контента», который поступал из Китая. Однако был зафиксирован и политический контент, в том числе материалы, связанные с борьбой с коронавирусом в Соединенных Штатах Америки (США) и протестами против дискриминации чернокожего населения США.

Кроме того, компания, специализирующаяся на поисковых системах, заблокировала почти 90 каналов, связанных с Россией. Каналы удалили из-за ложной информации о Европейском Союзе, Литве, Украине, России и Сирии. Также на этих каналах неправдиво подавали информацию о коронавирусе в США, а также информацию о внутренней политике России.


Google также заблокировал около 20 каналов, связанных с Ираном и иранской пропагандой.

Напомним, ранее мы сообщали, что российскую пропаганду исследовали в США. Сейчас там представили 77 страниц исследования под названием «Основы русской экосистемы дезинформации и пропаганды». Это набор ресурсов, которые используются Россию для того, чтобы распространять свои нарративы.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров