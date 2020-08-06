Google устроила «чистку» российских пропагандистов на YouTube

Блокировка на YouTube. Фото: Ferra

https://racurs.ua/n142133-google-ustroila-chistku-rossiyskih-propagandistov-na-youtube.html

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Российская пропаганда стала предметом борьбы в Google. Компания за три месяца заблокировала более 2,5 тыс. каналов на YouTube, связанных с Китаем и Россией.

Такие меры были приняты в рамках борьбы с распространением дезинформации. Об этом сообщили в блоге Google.

По данным Google, более 2 тыс. 596 каналов были заблокированы из-за «спама и неполитический контента», который поступал из Китая. Однако был зафиксирован и политический контент, в том числе материалы, связанные с борьбой с коронавирусом в Соединенных Штатах Америки (США) и протестами против дискриминации чернокожего населения США.

Кроме того, компания, специализирующаяся на поисковых системах, заблокировала почти 90 каналов, связанных с Россией. Каналы удалили из-за ложной информации о Европейском Союзе, Литве, Украине, России и Сирии. Также на этих каналах неправдиво подавали информацию о коронавирусе в США, а также информацию о внутренней политике России.

Google также заблокировал около 20 каналов, связанных с Ираном и иранской пропагандой.

Напомним, ранее мы сообщали, что российскую пропаганду исследовали в США. Сейчас там представили 77 страниц исследования под названием «Основы русской экосистемы дезинформации и пропаганды». Это набор ресурсов, которые используются Россию для того, чтобы распространять свои нарративы.