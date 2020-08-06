Российскую пропаганду исследовали США — какие сделаны выводы

Российская пропаганда. Фото: Иносми

https://racurs.ua/n142132-rossiyskuu-propagandu-issledovali-ssha-kakie-sdelany-vyvody.html

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Российская пропаганда будет жестко контролироваться Государственным департаментом Соединенных Штатов Америки (США). Сейчас там представили 77 страниц исследования под названием «Основы русской экосистемы дезинформации и пропаганды».

Это набор ресурсов, которые используются Россией для того, чтобы распространять свои нарративы на Западе. Об этом стало известно из исследования, проведенного в Госдепе.

Сообщается, что Россия использует платформы связи для того, чтобы распространять пропаганду среди населения. В отчете опубликовали основные источники и каналы российской пропаганды.

Основными распространителями пропаганды являются:

официальные правительственные ресурсы (пресс-службы Кремля, правительственные аккаунты в соцсетях);

международное теле- и радиовещание за государственный счет (государственные СМИ, международные социокультурные институты);

развитие прокси-ресурсов (языковые центры);

использование соцсетей в качестве оружия;

дезинформация в киберпространстве.

Отмечается, что представители Кремля финансируют эти источники информации и занимаются их развитием.

Отчет в Госдепе опубликовали для повышения осведомленности о российской угрозе. В США планируют наладить международный диалог с другими государствами для противодействия агрессивной пропаганды РФ.

Большое внимание в отчете посвятили волне дезинформации, которая направлена против Украины. В Госдепе привели в пример деятельность ресурса News Front, на блокирование которого реагировало российское Министерство иностранных дел (МИД).

Также в Госдепе предлагают награду в 10 млн долл. за установление или выявление злоумышленников, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств.

Напомним, ранее мы сообщали, что в социальной сети Фейсбук исследователи немецкого издания Spiegel и американского аналитического центра Atlantic Council обнаружили масштабную сеть связанных между собой фейковых аккаунтов, которые занимались распространением пропаганды в более чем 30 странах мира. Боты сети выдавали себя за военных, правоохранителей, работников туристической индустрии.