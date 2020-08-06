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Ракурс
Російська пропаганда. Фото: Иносми

Російську пропаганду дослідили США — які зроблено висновки

6 сер 2020, 14:12
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Російська пропаганда буде жорстко контролюватися Державним департаментом Сполучених Штатів Америки (США). Наразі там представили 77 сторінок дослідження з назвою «Основи російської екосистеми дезінформації і пропаганди».

Це набір ресурсів, які використовуються Росію для того, щоби поширювати свої наративи. Про це стало відомо із дослідження, яке провели в Держдепі.

Повідомляється, що Росія використовує платформи зв’язку для того, щоб поширити помилкові наративи серед населення. У звіті опублікували основні джерела та канали російської пропаганди.

Основними розповсюджувачами пропаганди є:

  • офіційні урядові ресурси (прес-служби Кремля, урядові акаунти в соцмережах);
  • міжнародне теле- і радіомовлення за державний кошт (державні ЗМІ, міжнародні соціокультурні інститути);
  • розвиток проксі-ресурсів (мовні центри);
  • використання соцмереж як зброї;
  • дезінформація в кіберпросторі.

Зазначається, що представники Кремля фінансують ці джерела інформації та займаються їх розвитком.

Звіт у Держдепі опублікували для підвищення обізнаності про російську загрозу. У США планують налагодити міжнародний діалог з іншими державами для протидії агресивній пропаганді РФ.

Велику увагу у звіті присвятили хвилі дезінформації, яка направлена проти України. У Держдепі привели у приклад діяльність ресурсу News Front, на блокування якого реагувало російське Міністерство закордонних справ (МЗС).


Також у Держдепі пропонують нагороду до 10 млн дол. за встановлення або виявлення зловмисників, які втручаються у вибори в США, діючи за розпорядженням іноземних урядів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в соціальній мережі Фейсбук дослідники німецького видання Spiegel та американського аналітичного центру Atlantic Council виявили масштабну мережу пов’язаних між собою фейкових акаунтів, котрі займалися поширенням пропаганди в понад 30 країнах світу. Боти цієї мережі видавали себе за військових, правоохоронців, працівників туристичної індустрії.

Джерело: Ракурс


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