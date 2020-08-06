Google влаштувала «чистку» російських пропагандистів на YouTube

Блокування на YouTube. Фото: Ferra

https://racurs.ua/ua/n142133-google-vlashtuvala-chystku-rosiyskyh-propagandystiv-na-youtube.html

Ракурс

Російська пропаганда стала предметом боротьби у Google. Компанія за три місяці заблокувала понад 2,5 тис. каналів на YouTube, які пов’язані з Китаєм та Росією.

Такі заходи були вжиті в рамках боротьби з розповсюдженням дезінформації. Про це повідомили в блозі Google.

За даними Google, 2 тис. 596 каналів були заблоковані через «спам і неполітичний контент», що надходив від Китаю. Однак був зафіксований і політичний контент, у тому числі матеріали, пов’язані з боротьбою з коронавірусом у Сполучених Штатах Америки (США) та протестами проти дискримінації чорношкірого населення США.

Крім того, компанія, що спеціалізується на пошукових системах, заблокувала майже 90 каналів, пов’язаних із Росією. Канали видалили через неправдиву інформацію про Європейський Союз, Литву, Україну, Росію та Сирію. Також на цих каналах неправдиво подавали інформацію про коронавірус у США, а також інформацію про внутрішню політику Росії.

Google також заблокував приблизно 20 каналів, які пов’язані з Іраном та іранською пропагандою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російську пропаганду дослідили США. Наразі там представили 77 сторінок дослідження з назвою «Основи російської екосистеми дезінформації і пропаганди». Це набір ресурсів, які використовуються Росію для того, щоб поширювати свої наративи.