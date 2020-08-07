Новое условие поставки воды в Крым назвал Шмыгаль. Фото: Obozrevatel

https://racurs.ua/n142191-novoe-uslovie-postavki-vody-v-krym-nazval-shmygal.html

Ракурс

Поставка в Крым воды из материковой Украины возможна, но лишь в случае возникновения на аннексированном полуострове гуманитарной катастрофы.

Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время интервью «Радіо Свобода».

Премьер-министр уточнил, что Украина готова в любой точке мира, в том числе и в Крыму, обеспечивать украинцев не только водой, но и всем необходимым в случае возникновения гуманитарной катастрофы.

Но Шмыгаль добавил, что снабжать водой оккупационные войска наша страна не будет. Это принципиальный вопрос и у правительства есть четкая позиция по данному вопросу.

По словам Шмыгаля, на сегодняшний день нет технической возможности поставить в Крым воду из Днепра. Крымский канал перекрыт и требует ремонта. На эти цели необходимы капитальные финансовые вложения.

Как ранее писал «Ракурс», в Севастополе мелеет Чернореченское водохранилище. Вода отступила от дамбы на 100 метров и посреди водохранилища появились островки. Местные жители утверждают, что за несколько последних десятилетий водохранилище еще ни разу так не мелело. Оккупационные власти ведут поиск подземных источников.