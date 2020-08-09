Владимир Зеленский. Фото: КП

https://racurs.ua/n142246-zelenskiy-poobeschal-krymskim-tataram-status-korennogo-naroda.html

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал представителям крымскотатарского народа предоставить статус коренного на территории Украины.

По мнению президента, такое решение поможет восстановить права крымских татар, которые страдают от преследований после оккупации Крыма. Об этом заявил сам президент по случаю Международного дня коренных народов мира.

Зеленский считает, что защита крымских татар необходима в условиях оккупации Крыма. Он добавил, что украинцы должны помогать татарами в развитии языка, культуры и способствовать сохранению самобытности народа, который сейчас не может полноценно развиваться на своей Родине.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина закрывает пункты пропуска в Крым с 9 августа — Кабинет министров своим решением от 8 августа прекратил работу контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма и выезда из нее. Такое решение связано с ухудшением ситуации с распространением коронавируса.