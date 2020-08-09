Бороться с оскорбительными названиями космических объектов будут в NASA

NASA. Фото: пресс-служба космического агентства

https://racurs.ua/n142245-borotsya-s-oskorbitelnymi-nazvaniyami-kosmicheskih-obektov-budut-v-nasa.html

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) начало переименовывать галактики и туманности для того, чтобы избежать проявлений дискриминации.

Первой под переименование попала «Туманность эскимоса». Об этом сообщает Cnet.

Сообщается, что научное сообщество активно выступает против неравенства и дискриминации во всех аспектах, а потому было принято решение изменить некорректные и устаревшие оскорбительные названия определенных космических объектов.

Планетная туманность NGC 2392, под названием «Туманность эскимоса» теперь упоминается только официальным названием, потому что «эскимос» рассматривают как расистский термин, который был навязан коренным жителям Арктики.

Также в NASA добавили примечание к изображению туманности, в которой указаны причины лишения космического объекта старого названия.

Теперь астрономы будут пользоваться только официальными обозначениями и для NGC 4567 и NGC 4568 — двух спиральных галактик, которые ранее назывались «Галактика сиамских близнецов». Процесс переименования других космических объектов продолжается.

Сотрудник администрации NASA по научным исследованиям Томас Зурбухен заявил, что названия космических объектов должны согласовываться с ценностями этнического разнообразия и инклюзивности и показывать, что наука доступна для всех.

Напомним, ранее мы сообщали, что ядерные реакторы на Марсе и Луне планирует построить правительство США. NASA уже запланировало реализацию соответствующего проекта. Сначала специалисты разработают конструкцию реактора и только после этого начнется строительство тестового образца для отправки на Луну.