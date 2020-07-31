Удивительное фото Земли с орбиты сделал астронавт NASA. Фото:

https://racurs.ua/n141882-udivitelnoe-foto-zemli-s-orbity-sdelal-astronavt-nasa.html

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Необычное фото Земли с орбиты сделал американский астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Дуглас Херли.

Он запечатлел планету Земля с Международной космической станции. Кадр, получившийся у астронавта, опубликовали в Twitter.

Астронавт сравнил нашу планету с «голубым мрамором».

Отметим, что международная космическая станция — это пилотируемая станция, которая находится на орбите и использует многоцелевой космический исследовательский комплекс. МКС является совместным международным проектом, в котором участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.

Напомним, ранее мы сообщали, что NASA запустит в космос телескоп высотой 2,6 м на воздушном шаре размером с футбольный стадион. Лаборатория реактивного движения NASA, которая руководит проектом ASTHROS, собирается отправить телескоп в трехнедельное путешествие над Антарктидой.