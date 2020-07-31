Дивовижне фото Землі з орбіти зробив астронавт NASA. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n141882-dyvovyjne-foto-zemli-z-orbity-zrobyv-astronavt-nasa.html

Ракурс

Незвичайне фото Землі з орбіти зробив американський астронавт Національного управління з аеронавтики й дослідженню космічного простору США (NASA) Дуглас Херлі.

Він зобразив планету Земля з Міжнародної космічної станції. Кадр, що вийшов у астронавта, опублікували в Twitter.

Астронавт порівняв нашу планету з «блакитним мармуром».

Зазначимо, що Міжнародна космічна станція — це пілотована станція, яка розташована на орбіті і використовує багатоцільовий космічний дослідницький комплекс. МКС є спільним міжнародним проектом, у якому беруть участь 14 країн: Росія, США, Японія, Канада, Бельгія, Німеччина, Данія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Франція, Швейцарія, Швеція.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що NASA запустить у космос телескоп заввишки 2,6 м на повітряній кулі розміром із футбольний стадіон. Лабораторія реактивного руху NASA, яка керує проектом ASTHROS, збирається відправити телескоп у тритижневу подорож над Антарктидою.