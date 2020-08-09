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Ракурс
ДТП в Венгрии. Фото: TVN24

Пассажирский автобус вылетел в кювет в Венгрии: есть погибшие и пострадавшие (ФОТО)

9 авг 2020, 16:30
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В Венгрии автобус с гражданами Польши, которые возвращались домой из Болгарии, вылетел с автомагистрали в кювет и перевернулся.

Один человек погиб и 34 человека получили травмы. Об этом сообщает TVN24.

ДТП в Венгрии. Фото: TVN24

Сообщается, что в автобусе ехали 46 человек, в том числе двое водителей. Среди пассажиров было двое детей, они не пострадали во время дорожно-транспортного происшествия. Один человек получил серьезные травмы, остальные пассажиры получили травмы средней и легкой тяжести.

ДТП в Венгрии. Фото: TVN24

Авария произошла на автомагистрали в районе города Кишкунфеледьхаза во время движения автобуса в сторону Будапешта. Сразу после аварии дорогу в Будапешт полностью перекрыли.


Причины ДТП устанавливает полиция.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Венгрии разбился автобус с эвакуированными украинцами. Возле Будапешта на 75 км международной трассы М3 разбился автобус, перевозивший эвакуированных граждан Украины. Их планировалось доставить в пункт пропуска «Тиса».

Источник: Ракурс


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