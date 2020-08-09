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Один человек погиб и 34 человека получили травмы. Об этом сообщает TVN24.
ДТП в Венгрии. Фото: TVN24
Пассажирский автобус вылетел в кювет в Венгрии: есть погибшие и пострадавшие (ФОТО)https://racurs.ua/n142244-passajirskiy-avtobus-vyletel-v-kuvet-v-vengrii-est-pogibshie-i-postradavshie-foto.htmlРакурс
В Венгрии автобус с гражданами Польши, которые возвращались домой из Болгарии, вылетел с автомагистрали в кювет и перевернулся.
Один человек погиб и 34 человека получили травмы. Об этом сообщает TVN24.
Сообщается, что в автобусе ехали 46 человек, в том числе двое водителей. Среди пассажиров было двое детей, они не пострадали во время дорожно-транспортного происшествия. Один человек получил серьезные травмы, остальные пассажиры получили травмы средней и легкой тяжести.
Авария произошла на автомагистрали в районе города Кишкунфеледьхаза во время движения автобуса в сторону Будапешта. Сразу после аварии дорогу в Будапешт полностью перекрыли.
Причины ДТП устанавливает полиция.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Венгрии разбился автобус с эвакуированными украинцами. Возле Будапешта на 75 км международной трассы М3 разбился автобус, перевозивший эвакуированных граждан Украины. Их планировалось доставить в пункт пропуска «Тиса».
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