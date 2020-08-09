Выборы в Беларуси. Фото: DW

https://racurs.ua/n142243-jurnalistov-rossiyskogo-telekanala-dojd-zaderjali-v-minske-video.html

Ракурс

Выборы в Беларуси проходят с масштабными преследованиями журналистов, которые освещают событие.

В Минске задержали корреспондентов российского телеканала «Дождь» Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова во время выполнения профессиональных обязанностей. О задержании журналистов сообщил Telegram-канал Nexta Live.

Представительница штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарыко и соратница главного оппозиционного кандидата Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала, что журналистов телеканала «Дождь» задержали после разговора с ней.





9 августа в Беларуси проходит основной день голосования на выборах президента страны. По состоянию на 12.00 явка на выборах в Беларуси составила 54%.

Напомним, ранее мы сообщали, что 7 августа в Минске задержали трех журналистов русскоязычного телеканала «Настоящее время» — совместного проекта «Радио Свобода» и «Голоса Америки». Они освещали выборы, из-за чего их депортировали из Беларуси.